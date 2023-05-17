ارتفاع كبير على درجة الحرارة في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع كبير على درجات الحرارة حيث تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، الاجواء جافة وحارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية ، وفي ساعات المساء تبدأ الكتلة الهوائية الحارة نسبيا بالانحسار التدريجي لتتحول الرياح الى شمالية غربية معتدلة السرعة. وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 34 درجة في عمان مشيرة أن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات ليوم الاربعاء:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.