الأربعاء 17-05-2023
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

النفط يستقر بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية

إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق من أوكرانيا

ارتفاع كبير على درجة الحرارة في المملكة اليوم

وفيات الأربعاء 17-5-2023

اليمن تستنكر حادث الاعتداء على السفارة الأردنية بالخرطوم

هزة ارضية في خليج العقبة

ولي العهد ينشر فيديو تلبيته دعوة الحاجة ترفة عبيدات

وفاة طالبة سقطت عن سطح مدرسة خاصة بالكرك

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الأربعاء، 17-05-2023 06:06 ص

ارتفاع كبير على درجة الحرارة في المملكة اليوم

حر33


الوكيل الإخباري -  يطرأ ارتفاع كبير على درجات الحرارة حيث تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، الاجواء جافة وحارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية ،  وفي ساعات المساء تبدأ الكتلة الهوائية الحارة نسبيا بالانحسار التدريجي لتتحول الرياح الى شمالية غربية معتدلة السرعة. وفق دائرة الأرصاد الجوية .

اضافة اعلان


وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 34 درجة في عمان مشيرة أن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات ليوم الاربعاء:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520231461049574682006

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

ح

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

52023138560220679345

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

حر11

ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم

عمان 1

ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم

520233191214866023158

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

أخبار متعلقة
52023861430763293626

الأرصاد تدعو لأخذ الحيطة والحذر من طقس الخميس

1120225164648885110308

الأرصاد تكشف حقيقة تأثر المملكة بأمطار رعدية غدا

مطر 1

تعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة اليوم

عمان 1

أجواء ربيعية معتدلة الحرارة اليوم

3202328195047422628365

أمطار جديدة قادمة إلى المملكة الجمعة

عمان

أجواء لطيفة اليوم في أغلب المناطق ومعتدلة غدا