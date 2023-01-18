الأربعاء 18-01-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 18-01-2023 06:08 ص

ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اليوم

حالة الطقس (صحو)


الوكيل الإخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي(3-4) ، الأجواء غالبا مشمسة، وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليلاً:  الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة


التحذيرات ليوم الاربعاء
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح  الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح  الباكر فوق المرتفعات الجنوبية العالية وأجزاء من البادية


 




 

 


 

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