ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الإخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي(3-4) ، الأجواء غالبا مشمسة، وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة



التحذيرات ليوم الاربعاء

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.

- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجنوبية العالية وأجزاء من البادية

