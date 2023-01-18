ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الإخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي(3-4) ، الأجواء غالبا مشمسة، وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة
التحذيرات ليوم الاربعاء
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجنوبية العالية وأجزاء من البادية