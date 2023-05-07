استمرار تأثير الكتلة الهوائية الرطبة على المملكة

الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية رطبة ولطيفة الحرارة لذا تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة والفرصة مهيأة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر تثير الغبار في مناطق البادية وفق دائرة الارصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات ليوم الاحد :

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

أما يوم الاثنين نهاراً: تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة

التحذيرات ليوم الاثنين:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الضباب.