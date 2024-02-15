الأرصاد: أمطار غزيرة ورعد في طريقها إلى المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الخميس باردة وغائمة جزئيا تتحول تدريجيا إلى غائمة، ومع ساعات الظهيرة تهطل الأمطار بين الحين والآخر في العديد من المناطق وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إنه من المتوقع ان تكون غزيرة أحياناً في أجزاء متفرقة من المملكة خاصة المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة ويصحبها الرعد وهطول زخات من البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة ومنطقة البحر الميت، ومع ساعات الليل تضعف شدة هطول المطر على المناطق الشمالية والوسطى والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



وحذرت من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وجريانها في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب المملكة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة ومن خطر العواصف الرعدية وهطول البرد المرافق لها.



كما حذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.