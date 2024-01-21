ارتفاع كبير على درجات الحرارة في المملكة اليوم

الوكيل الاخباري -

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يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتسجل درجة أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية؛ الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة فوق المرتفعات الجبلية، وباردة نسبيا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.