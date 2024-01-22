منخفض جوي يتمركز فوق سواحل لبنان في طريقه إلى المملكة

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء لطيفة الحرارة اليوم الاثنين في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الاجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الليل المتأخرة تتكاثر كميات الغيوم ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



وأضافت أن المملكة ستتأثر بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق سواحل لبنان، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.



وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.