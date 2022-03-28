الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس لثلاثة أيام

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه سيطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة يوم الثلاثاء بحيث تسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق .
ويوم الاربعاء تكون الأجواء ربيعية لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية ومتوسطة .
اما يوم الخميس تكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.
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