الأرصاد: الحرارة تتجاوز الـ 40 مئوية في العقبة غداً الأحد

الوكيل الإخباري - بينت أرقام دائرة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تُسجل مدينة العقبة يوم غدٍ الأحد درجة حرارة تتجاوز الـ 40 مئوية.

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وأوضحت الدائرة في نشرتها، أن العاصمة عمّان من المتوقع أن تُسجل من 30 إلى 33 مئوية، ومناطق الأغوار من 37 إلى 39 درجة، والبحر الميت 39 درجة، والمرتفعات الشمالية 28 درجة.



وأشارت إلى أنه مع يوم الأحد يبدأ تأثير الكتلة الحارة بالتراجع تدريجياً، ومع ساعات المساء تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة مع هبوب الرياح المحملة بالغبار في مناطق البادية.