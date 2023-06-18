الأرصاد: انخفاض على درجات الحرارة في المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة والأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة قد تثير الغبار في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة

التحذيرات ليوم الاحد :



- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الشمالية العالية.



- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



أما يوم الاثنين نهاراً: تبقى الاجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً قد تثير الغبار في مناطق البادية.



ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة



التحذيرات ليوم الاثنين:

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

