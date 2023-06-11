أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة والأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً وفق الارصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية غربية معتدلة الى خفيفة السرعة.



أما يوم الاثنين نهاراً تبقى الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

