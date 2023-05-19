الجمعة 19-05-2023
الوكيل الاخباري

وصول ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

الملك يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

انخفاض الإسترليني أمام الدولار

مستوى تمثيل القادة المشاركين في القمة العربية

ما حقيقة اعتزال الفنان عادل إمام؟

بريطانيا تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من رام الله

وصول نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

رئيس الحكومة الروسية يتوجه إلى الصين في زيارة رسمية

السيسي يلتقي أول زعيم عربي قبل انطلاق قمة جدة

الجمعة، 19-05-2023 10:53 ص

تطورات حالة الطقس الجمعة- تحذيرات

83fae4fb-shutterstock_1342192166-730x438-1


الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات، الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، معتدلة في البادية والأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على  فترات  مثيرة للغبار في مناطق البادية.

اضافة اعلان


  ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة  تنشط احياناً
التحذيرات ليوم الجمعة:


- خطر  تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.

أما يوم السبت نهاراً:  تستمر الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، معتدلة في البادية والأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من  المطر في شمال المملكة ، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في  مناطق البادية.

ليلاً: الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1684475892644

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

5202315235159406524180

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

ابراج السادس

انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم

5202315235159406524180

الارصاد الجوية : انخفاض ملموس على درجات الحرارة

حر33

ارتفاع كبير على درجة الحرارة في المملكة اليوم

520231461049574682006

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

أخبار متعلقة
1684475892644

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

5202315235159406524180

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

520231461049574682006

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

52023138560220679345

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

عمان 1

ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم

520239171115753928736

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات