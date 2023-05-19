تطورات حالة الطقس الجمعة- تحذيرات

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات، الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، معتدلة في البادية والأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً

التحذيرات ليوم الجمعة:



- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.



أما يوم السبت نهاراً: تستمر الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، معتدلة في البادية والأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة ، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.



ليلاً: الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة

