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الإثنين، 06-02-2023 02:38 م

الأرصاد تُحدث: ثلوج فوق 900 متر الثلاثاء والاربعاء

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الزخات الثلجية من المتوقع أن تتساقط على المملكة مع ساعات مساء غداً الثلاثاء ونهار الأربعاء على ارتفاعات من ( 900-1000 متر).

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وبينت الإدارة في آخر تحديثات الطقس، أن الزخات الثلجية ستكون بين الحين والآخر فوق المرتفعات الجبلية، مع حدوث تراكمات محدودة ومتفاوتة حسب الارتفاع خاصة فوق المرتفعات الجنوبية.

ونهار الثلاثاء من المتوقع أن يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة، حيث تكون الأجواء باردة جداً وعاصفة وماطرة بغزارة في شمال ووسط المملكة مصحوبة بالرعد وتساقط البرد احياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، ومع ساعات المساء والليل تمتد الهطولات لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 90 كم/الساعة في بعض المناطق، مما يؤدي الى تشكل العواصف الغبارية في المناطق الصحراوية.


ويوم الأربعـاء تكون الأجواء باردة جدا وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب المناطق، و يتوقع تساقط زخات من الثلج فوق الجبال العالية التي يصل ارتفاعها 900م عن سطح البحر وما يزيد مع حدوث تراكمات محدودة ومتفاوتة حسب الارتفاع، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية، ومع ساعات ما بعد العصر يتراجع تأثير المنخفض الجوي تدريجياً حيث تضعف الهطولات وتخف سرعة الرياح.


ونهار الخميس يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً، مع فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط  المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة. 

 

اما ليلاً تكون اجواء شديدة البرودة  في اغلب المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، ويتوقع مع ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع وحدوث الانجماد فوق المرتفعات  الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.

 




 

 


 

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