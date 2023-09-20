الأربعاء 20-09-2023
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الأربعاء، 20-09-2023 06:14 ص

الأرصاد تحذر من انعدام الرؤية بسبب الغبار

غبار


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الاربعاء خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في شرق المملكة وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية. 

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وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية  بسبب الغبار في شرق المملكة ومن احتمال تدني الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.


 




 

 


 

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