الخميس 09-02-2023
الوكيل الاخباري

الأرصاد تحذر من خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد صباحاً

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الخميس، 09-02-2023 05:48 ص

الأرصاد تحذر من خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد صباحاً

انجماد


الوكيل الاخباري -  تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي  (6-7) درجات مئوية؛ الاجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً، وهناك فرصة ضعيفة  في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط  المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة. 

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ليلاً :  اجواء شديدة البرودة في اغلب المناطق، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة، ويتوقع مع ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع وحدوث الانجماد فوق المرتفعات  الجبلية ومناطق البادية وفق دائرة الارصاد الجوية.
التحذيرات ليوم الخميس : 


- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر والليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية و مناطق البادية.
- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
أما يوم الجمعة  نهاراً: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء باردة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة. 


ليلاً :  اجواء شديدة البرودة  في أغلب المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، ويتوقع مع ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع وحدوث الانجماد فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية


التحذيرات ليوم الجمعة :
- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية و  مناطق البادية.


 




 

 


 

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