الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الاجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة، وتهطل زخات من الأمطار في المناطق الجنوبية بما فيها محافظة العقبة وتمتد تدريجياً لتشمل المناطق الشرقية واجزاء محدودة من المناطق الوسطى الشرقية.

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وقالت في نشرتها اليومية إنه من المتوقع ان تكون الامطار غزيرة احياناً في المناطق الجنوبية والشرقية قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ومع ساعات الليل تضعف فرصة هطول الأمطار، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً في جنوب وشرق المملكة وتكون مثيرة للغبار.



وحذرت من خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.



كما حذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.