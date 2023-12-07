الأرصاد تكشف الحالة الجوية ليوم غد الجمعة .. زخات مطرية في هذا الموعد !

الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الاجواء لطيفة في اغلب المناطق نهار يوم غد الجمعة ، مع وجود فرصة لتساقط زخات من الامطار في ساعات متأخرة من الليل في اقصى شمال المملكة واجزاء محدودة من مناطق البادية وفقا لما افادت ادارة الارصاد الجوية . اضافة اعلان





وبينت الارصاد في النشرة اليومية الصادرة عنها أن نهار يوم غد يطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



أما ليلاً، تكون الأجواء باردة في معظم المناطق، وباردة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة. ويحتمل في ساعات متأخرة من الليل هطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة وأجزاء محدودة من مناطق البادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في شرق المملكة .

