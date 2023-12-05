تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة تتأثر تدريجيًا بحالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم، حيث تشهد أجواء غائمة جزئيا ودافئة نسبيا مع فرصة لتساقط زخات من الأمطار في مناطق متفرقة بدءًا من المناطق الجنوبية، مع تحذيرات من تأثير الرياح الجنوبية الشرقية، وخاصة في فترة المساء والليل

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وأضافت الأرصاد أن فرصة تساقط الأمطار ستستمر حتى صباح يوم غد الأربعاء، حيث يتوقع انخفاض درجات الحرارة نهارًا، وظهور غيوم جزئية وهطول زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق.

وفي مساء يوم الاربعاء ، يتوقع أن تتراجع فرصة تساقط الأمطار، وتصبح الأجواء باردة في معظم المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ورياح غربية خفيفة.



