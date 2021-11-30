الأرصاد تحذر وتنشر آخر تطورات المنخفض

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز شمال شرق تركيا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/الساعة في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية خاصة في مناطق البادية.



التحذيرات:

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- خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول الأمطار.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض.