الأرصاد تكشف موعد انحسار موجة الحر في الأردن

الوكيل الإخباري- كشفت إدارة الأرصاد الجوية أن موعد انحسار موجة الحر القادمة من شبه الجزيرة العربية التي تؤثر على المملكة الاثنين القادم .

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وأضافت الإدارة لـ"الوكيل الاخباري" أن درجات الحرارة سترتفع يوم غداً الخميس وستصل في عمان إلى 38 درجة مئوية وتتجاوز عتبة الـ 40 في الأغوار والعقبة.



وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق وعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.



وتأثرت المملكة اليوم بموجة حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملموس، لتسجل درجات حرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي(4-5) درجات مئوية.











