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الإثنين، 10-07-2023 07:01 م

تعرّف على تفاصيل الموجة الحارة التي تتأثر بها المملكة يوم الأربعاء

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الوكيل الاخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن المملكة على موعد مع موجة حارة، نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة وجافة، يوم بعد غدٍ الأربعاء، مصدرها شبه الجزيرة العربية.اضافة اعلان


وبينت الدائرة في نشرتها المفصلة، أنه اعتباراً من يوم الأربعاء، يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتسجل اعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي(4-5) درجات مئوية، لتصبح الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. 

ويوم غدٍ الثلاثاء، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، والأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، فيما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

والخميس تبقى المملكة تحت تأثير الموجة الحارة، حيث تستمر الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



 




 

 


 

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