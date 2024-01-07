الأرصاد .. تعرف على الحالة الجوية في المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء مائلة للبرودة قليلا فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة الحرارة في البادية والسهول، بينما تسود أجواء دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية أن الأجواء ليلا باردة نسبياً في معظم المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.