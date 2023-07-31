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الإثنين، 31-07-2023 06:11 ص

الأرصاد تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة اليوم

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الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة قليلاً، لتصبح الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة خاصة في الأغوار والبحر الميت والعقبة وعدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة .


 




 

 


 

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