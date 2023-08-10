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الخميس، 10-08-2023 06:08 ص

الأرصاد تكشف تفاصيل موجة الحر القادمة إلى المملكة

درجة حراره


الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل؛ الاجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا وفق الارصاد الجوية.

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وأضافت الأرصاد في نشرتها اليومية أن الأجواء ليلا معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


وبشأن طقس الجمعة أشارت أن المملكة ستتأثر تدريجيا بموجة حارة وجافة قادمة من شبه الجزيرة العربية حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


ولفتت أن الأجواء ليلا ستكون معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية ومتوسطة،  والرياح  شمالية  شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.


 




 

 


 

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