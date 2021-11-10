الأرصاد تكشف سبب تأخر هطول الأمطار

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، اليوم الأربعاء أن سبب تأخر الهطول المطري في المملكة يعود إلى استمرار تأثير الكتل الهوائية الدافئة وسيطرتها على طبقات الجو المتوسطة والعالية على منطقة شرق المتوسط ما يعطي مؤشراً قويا على ضعف الفعاليات الجوية خلال هذه الفترة.



وقال آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" إن الأداء المطري لغاية الآن لا يعد مؤشرا لأداء الموسم المطري العام.



وأوضح أن المرتفع السيبيري ليس له تأثير على المملكة خلال الـ 5 أيام القادمة، حيث أن امتداد ضعيف لمنخفض البحر الأحمر سيؤثر على المملكة.

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