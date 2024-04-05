الجمعة 05-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 05-04-2024 08:46 ص

الأرصاد تنشر الحالة الجوية لـ 3 أيام قادمة

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الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ولا سيما في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 

ويطرأ الأحد، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 

ويوم الاثنين، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتتأثر المملكة تدريجيا مع ساعات ما بعد الظهر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في جنوب وشرق المملكة، ويتوقع مع ساعات الليل هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى، في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 11، وفي مرتفعات الشراة 23 - 10، وفي مناطق البادية 28 - 12، وفي مناطق السهول 26 - 13، وفي الأغوار الشمالية 32 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 18، وفي البحر الميت 34 - 17، وفي خليج العقبة 35 - 18 درجة مئوية.


 




 

 


 

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