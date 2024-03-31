الأحد 31-03-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو - مقتل 7 وإصابة 30 في انفجار سيارة في سوريا

محامي الحكومة البريطانية: إسرائيل انتهكت القانون الدولي

مدير مستشفى كمال عدوان: نحن المستشفى الوحيد المتاح للحالات الحرجة

كتائب شهداء الأقصى: مجاهدونا خط أحمر وكل من يحاول المساس بهم سيلقى الرد الأليم

الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويداهم منزلا بحثا عن مطلوبين

وفيات الاحد 31/ 3/ 2024

الأرصاد تحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار

تعديل على أوقات عمل جسر الملك حسين اعتباراً من اليوم

مسؤولة مستقيلة من الخارجية الأميركية: لم يستمع أحد لمخاوفنا إزاء غزة

الأرجنتين توقف عملية نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس

الأحد، 31-03-2024 06:18 ص

الأرصاد تحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار

غبار2


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الاحد دافئة في أغلب المناطق وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في الأجزاء الجنوبية من المملكة وفق للأرصاد الجوية.

اضافة اعلان


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة قليلاً في المرتفعات الجبلية العالية ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.  

وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22222

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد- تحذيرات

3202428223150854485359

الارصاد : اختلاف واضح على حالة الطقس وهذه فرص تساقط الامطار

حرارة

الأرصاد تنشر أعلى درجة حرارة متوقع تصلها المملكة غداً

غ

الأرصاد تكشف موعد انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي في المملكة

120231165324593411736

الأرصاد تنشر خارطة لتساقط الأمطار مساء اليوم - فيديو

3202426235926966826238

تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والأمطار القادمة للمملكة اليوم

أخبار متعلقة
22222

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد- تحذيرات

غ

الأرصاد تكشف موعد انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي في المملكة

طقس

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

32024718320906858854

الارصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

1

تطورات الكتلة الهوائية الباردة والامطار القادمة الى المملكة

1

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات