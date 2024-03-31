الأرصاد تحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الاحد دافئة في أغلب المناطق وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في الأجزاء الجنوبية من المملكة وفق للأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة قليلاً في المرتفعات الجبلية العالية ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

