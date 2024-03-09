السبت 09-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 09-03-2024 06:20 ص

الأرصاد: زخات مطر متفرقة على هذه المناطق

شتاء2


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة احيانا، وباردة نسبيا في أغلب المناطق، بينما تكون دافئة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات من المطر على فترات في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في البادية وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وحذرت من خطر  تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.


 




 

 


 

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