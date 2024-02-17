الأرصاد: أجواء باردة وهطول زخات من المطر بين الحين والآخر

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم السبت باردة في أغلب المناطق، وضبابية خاصة فوق الجبال، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، بينما تكون الفرصة ضعيفة لزخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية الغربية من المملكة ، كما تنشط الرياح الغربية على فترات وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت في نشرتها اليومية ان الأجواء ليلا باردة وغائمة جزئيا ، مع بقاء فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

