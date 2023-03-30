الأرصاد: فرصة لهطول زخات ثلجية خفيفة في المناطق الغربية الليلة

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الخميس لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، الأجواء باردة وغائمة جزئياً بشكل عام، ويتوقع هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وفق دائرة الارصاد الجوية .

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ليلاً: الأجواء باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة، وهناك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية قد تكون في ساعات الليل المتأخرة فوق قمم جبال الشراة العالية على شكل زخات ثلجية خفيفة وغير مؤثرة ولفترة قصيرة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات

التحذيرات ليوم الخميس :



- خطر تدني مدى الرؤية الافقية وانعدامها احياناً بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية.

- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

- خطر الانزلاق على الطرقات أثناء الهطول.

