الخميس 28-03-2024
الوكيل الاخباري
 

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش بدأ الاستعداد لشن عملية برفح

التربية: انتهاء مهلة التسجيل لامتحان "التوجيهي" مساء اليوم

إصابة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

الأمن: إصابة شخصين إثر حريق مستودع

حماس: ندعو لتحرك أممي لوقف القتل الممنهج بحق شعبنا

وفيات الخميس 28/ 3/ 2024

الأرصاد: قفزة كبيرة على درجات الحرارة اليوم

4 شهداء في قصف استهدف لجان تأمين المساعدات

ندوة بجامعة جدارا حول قانون العفو العام وأثره على المجتمع

بريطانيا تدين قرار إسرائيل الاستيلاء على أراض فلسطينية بوادي الأردن

الخميس، 28-03-2024 06:05 ص

الأرصاد: قفزة كبيرة على درجات الحرارة اليوم

حر3


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الخميس لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-9) درجات مئوية، الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة وفق الأرصاد الجوية . 

وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن درجات الحرارة تنخفض غداً الجمعة قليلاً؛ وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

اضافة اعلان


وأضافت أنه مع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي وتهطل زخات متفرقة من المطر قد يصحبها الرعد أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية الشرقية، يتوقع ان تمتد في ساعات الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية من المملكة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
999

الارصاد : امطار وحالة عدم استقرار جوي اعتباراً من هذا الموعد

dddd

الارصاد : تغير ملموس على حالة الطقس الخميس - تحذيرات

حر3

الأرصاد تنشر أعلى درجة حرارة متوقع تسجيلها اليوم في المملكة

000

مستجدات حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار القادمة للمملكة

ttttttt

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة يوم الاربعاء

حر33

مدير الأرصاد يكشف عن إنقلاب حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة ليومين

أخبار متعلقة
حرارة5

الأرصاد تنشر أعلى درجة حرارة تصلها المملكة اليوم

برد

تطورات الحالة الجوية في المملكة اليوم الاحد

طقس

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

ابراج السادس

الحالة الجوية في المملكة اليوم الاثنين

جو

الحالة الجوية في المملكة اليوم

رعد2

حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة