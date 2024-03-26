الأرصاد تنشر أعلى درجة حرارة تصلها المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء ربيعية لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية لتصل درجات الحرارة العظمى في عمان 19 درجة مئوية وفي الأغوار 27 درجة مئوية وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة .



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

