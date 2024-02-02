الأرصاد : مناطق تشهد تراكم محدود للثلوج اليوم الجمعة

الوكيل الإخباري- تبقى الأجواء اليوم الجمعة باردة جدا وغائمة وماطرة في أغلب المناطق خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة خصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت يصحبها الرعد احيانا وتساقط البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

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كما ويتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية قد تتراكم بشكل محدود، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.





وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا وزخات من الثلج.