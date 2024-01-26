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الجمعة، 26-01-2024 09:13 ص

الارصاد: امطار غزيرة اليوم وتساقط للثلوج على مناطق غداً

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الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة، اليوم الجمعة، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتسود أجواء عاصفة وماطرة في أغلب المناطق، وتكون الأمطار غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، كما تسود رياح غربية نشطة السرعة مصحوبة بهبات قوية قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق 65كم/ساعة.

وتبقى المملكة السبت تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، والأجواء غائمة وماطرة في أغلب المناطق، وتكون الأمطار في ساعات الصباح غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، مع استمرار التحذير من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، واحتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم جبال الشراه العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1600 م فوق سطح البحر ولفترة قصيرة وتكون غير مؤثرة

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وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها في بعض المناطق إلى 65كم/ساعة، وفي ساعات المساء والليل تخف شدة الأمطار تدريجيا كذلك سرعة الرياح في كافة المناطق .

ويستمر الأحد تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وليلا تكون الأجواء أكثر برودة وتشتد الهطولات المطرية في المناطق الشمالية يصحبها حدوث الرعد وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

ويوم الاثنين تبقى الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة وماطرة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، ويمتد هطول الأمطار تدريجيا ليشمل المناطق الجنوبية الغربية، قد تكون غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية والوسطى، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 




 

 


 

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