الإثنين 29-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 29-01-2024 08:26 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت إدارة الارصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة، يوم الثلاثاء.


كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية. و خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ،وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في جنوب وشرق المملكة.

وقالت الارصاد الجوية إن الاجواء يوم الثلاثاء باردة جدا وغائمة جزئياً إلى غائمة بوجه عام، وتهطل في ساعات الصباح زخات من المطر في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد، و يحتمل ان تكون الهطولات في المرتفعات العالية على شكل زخات من الثلج ولفترات محدودة تكون ممزوجة بالمطر احيانا. كما ان هناك فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في جنوب غرب المملكة تكون على شكل زخات خفيفة من الثلج فوق الجبال الجنوبية العالية لفترة قصيرة .

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