الارصاد الجوية تكشف تطورات تساقط الثلوج خلال الساعات القادمة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه خلال ساعات الليل المتأخرة ستشهد المملكة هطولات ثلجية غزيرة على فترات على المرتفعات الجبلية العالية، وتتراكم الهطولات الثلجية بشكل متفاوت حسب الارتفاعات، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70كم/ساعة في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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🔺 التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

- خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات.

- خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية.

- خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في ساعات المساء والليل.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

- خطر ارتفاع الموج في خليج العقبة .