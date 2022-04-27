الأربعاء 27-04-2022
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الأربعاء، 27-04-2022 10:50 م

الارصاد : المملكة على موعد مع منخفض جوي خماسيني جديد

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الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الجمعة ، الأجواء حارة نسبيا في اغلب المناطق، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتدريجيا مع ساعات المساء والليل تتأثر المملكة بمنخفض خماسيني وتتحول الاجواء تدريجيا الى مغبرة في العديد من المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
 
ويتعمق السبت تأثير المنخفض الخماسيني، حيث تسود أجواء جافة، ومغبرة في العديد من المناطق مع رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة و هبات قوية أحيانا،  كما توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتكون أجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، و حارة في باقي مناطق المملكة.

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