الأحد 05-03-2023
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الأحد، 05-03-2023 05:55 م

الارصاد : انقلاب حاد على حالة الطقس الاثنين

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ إنخفاض كبير ملموس على درجات الحرارة يوم الاثنين لتعود إلى معدلاتها الإعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة وتسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الشرقية.

وتكون الأجواء ليلاً باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تضعف تدريجياً.
 
وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الشرقية وقد تنعدم احياناً على الطرق الصحراوية ،واحتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الفجر فوق المرتفعات الجبلية العالية. 

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