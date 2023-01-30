الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وزخات من الثلج اعتباراً من هذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الثلاثاء بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، الاجواء باردة جدا وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة يصحبها الرعد وتساقط البرد، ويتوقع ان تكون الهطولات غزيرة احيانا مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة .



ووفق ادارة الارصاد الجوية يتوقع مع ساعات المساء والليل ان تشهد اجزاء من المناطق الجنوبية الغربية زخات من الامطار المتقطعة، مع فرصة لتساقط زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية الجنوبية (الشراة) ولفترة قصيرة، وتكون ممزوجة بالمطر أحياناً، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تتجاوز سرعتها 60كم/س في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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