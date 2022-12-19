الارصاد : انقلاب على حالة الطقس ومنخفض قبرصي يؤثر على الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاربعاء بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي ضعيف يتمركز جنوب قبرص .



وقال مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب انه سيطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتتكاثر الغيوم تدريجياً لتتحول الاجواء مابين غائمة جزئيا الى غائمة احياناً، ويتوقع مع ساعات ما بعد الظهر هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة، قد يصحبها الرعد احيانا في شمال المملكة .



ويوم الخميس تبقى الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئيا الى غائمة في اغلب المناطق، مع سقوط زخات خفيفة و متقطعة من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة .

اضافة اعلان