الارصاد تحذر خلال الساعات القادمة وامطار على هذه المناطق

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت ادارة الارصاد الجوية، من خطر الانزلاق على الطرقات أثناء القيادة،خلال الساعات القادمة ، مع تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتساقط الأمطار.



بدوره قال مدير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية رائد آل خطاب اليوم الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" أن الأجواء ستكون خلال ساعات النهار اليوم غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا مع تساقط أمطار يصحبها الرعد في الأجزاء الغربية .



واشار آل خطاب إن حالة عدم الاستقرار الجوية والأجواء المغبرة التي تؤثر على المملكة تنحسر مساء اليوم .

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