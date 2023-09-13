الأربعاء 13-09-2023
الوكيل الاخباري

قرار حكومي بشأن نظام التأمين الصحي المدني

قرار سعودي بشأن الاردن

التعليم العالي: بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير الخميس- رابط

الملك يعزي عشيرة الصوراني

الباص السريع يدهس شاباً في عمان

وزارة الخارجية "لم تبلغ عن وقوع أي ضرر أو إصابة" بين الأردنيين في ليبيا والمغرب

إعلام سوري: أنباء عن هجوم إسرائيلي على ريف طرطوس الجنوبي

وثيقة لمحاربة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات في إربد

وزير الزراعة يستقبل ممثل المركز العالمي للنمو الأخضر

توجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية

الأربعاء، 13-09-2023 02:42 م

الارصاد تحذر خلال الساعات القادمة وامطار على هذه المناطق

0


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت ادارة الارصاد الجوية، من خطر الانزلاق على الطرقات أثناء القيادة،خلال الساعات القادمة ، مع تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتساقط الأمطار.

بدوره قال مدير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية رائد آل خطاب  اليوم الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" أن الأجواء ستكون خلال ساعات النهار اليوم غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا مع تساقط أمطار يصحبها الرعد في الأجزاء الغربية .

واشار آل خطاب إن حالة عدم الاستقرار الجوية والأجواء المغبرة التي تؤثر على المملكة تنحسر مساء اليوم . 

اضافة اعلان

 


 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

شاهد : امطار غزيرة وتشكل للسيول في الاردن - فيديو

12023716358741036240

شاهد .. أمطار غزيرة في عجلون اليوم - فيديو

غبار

الأرصاد: الأجواء المغبرة في المملكة تنحسر مساء اليوم

غبار4

تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة اليوم

920231261730627487441

الأرصاد تطلق تحذيراً بشأن طقس الساعات المقبلة - صورة

غبار

الأرصاد: تأثير عاصفة دانيال على الأردن سيكون غبار مثار بفعل الرياح

أخبار متعلقة
elaosboa72813

الأرصاد الجوية توضح بشان درجات الحرارة خلال شهر أيلول

8202314153458388277433

شاهد : امطار بالاردن اليوم الثلاثاء - فيديوهات

8202314182348150587605

أعلى درجة حرارة سُجلت في الاردن اليوم الثلاثاء- جدول

8202312162149853693513

أعلى درجة حرارة سُجلت في الاردن اليوم الاثنين- جدول

82023961548771010897

متى تنحسر موجة الحر في الاردن ؟

62023121851400410453

شاهد : امطار غزيرة بالاردن اليوم الاثنين - فيديوهات