الثلاثاء 05-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الارصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس يوم الاربعاء - تحذيرات

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الثلاثاء، 05-03-2024 08:56 م

الارصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس يوم الاربعاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
ليـــلاً: الاجواء غائمة، و باردة في أغلب المناطق، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتاخرة بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

 

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