الإثنين 25-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 25-03-2024 12:53 ص

الارصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تكون الاجواء يوم الاثنين نهاراً باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

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 ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة

التحذيرات ليوم الاثنين  : 


- خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

 

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