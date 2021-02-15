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الإثنين، 15-02-2021 08:49 ص

الارصاد تنشر تفاصيل المنخفض القطبي وتساقط الثلوج

ثلوج في أحد شوارع عمان خلال العاصفة القطبية (إليكسا)- (أرشيفية- تصوير_ محمد أبو غوش)


الوكيل الاخباري - وفق ادارة الارصاد الجوية و إعتباراً من ساعات فجر الاربعاء تتعمق الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث يطرأ انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء شديدة البرودة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في الأنحاء الغربية من المملكة، قد يصحبها البرق والرعد وتساقط البرد احياناً.

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كما وتشهد المرتفعات الجبلية العالية هطول زخات متقطعة من الثلج بين الحين والآخر، وقد تكون ممزوجة مع المطر أحياناً، ومع ساعات الليل المتأخرة ونتيجة لعبور الجبهة الهوائية الأشد برودة تنتظم الهطولات وتمتد لتشمل أغلب مناطق المملكة، حيث يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق.

 

كما تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية فوق 900م عن سطح البحر وتكون متراكمة بشكل متفاوت حسب الأرتفاعات، وتستمر الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة يرافقها هبات قوية تتجاوز 80كم/ساعة في بعض المناطق؛ مما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية قبل هطول المطر.

 

وتحذر الارصاد الجوية من الانقلاب المفاجئ على درجات الحرارة بين غد الثلاثاء وبعد غد الاربعاء حيث ستصل الحرارة غدا في عمان 17 درجة مئوية بينما الاربعاء ستكون العظمى في عمان 5 درجات مئوية . 


 




 

 


 

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