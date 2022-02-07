الارصاد توضح حول تفاصيل المنخفض القادم وفرص تساقط الثلوج

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان المملكة ستتأثر يوم الاربعاء تدريجيا بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي سيتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الأجواء باردة وغائمة جزئياً تتحول تدريجياً إلى غائمة ومع ساعات الظهيرة يتوقع هطول الامطار في شمال المملكة تمتد مع ساعات ما بعد العصر الى المناطق الوسطى من المملكة، ويتوقع في ساعات ما بعد منتصف الليل ان تمتد الهطولات إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية قد تكون على قمم الجبال الجنوبية العالية على شكل زخات خفيفة من الثلج المخلوط بالمطر ولفترة محدودة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء إلى غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.



ووفق الادارة لموقع الوكيل الاخباري يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة،يوم الخميس ، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في العديد من المناطق، وتبقى الفرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من الثلج المخلوط بالمطر ولفترة محدودة فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

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وتوقع الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بحسب المؤشرات الأولية للمنخفض أن تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية وتحديدا المرتفعات الجنوبية في المملكة مضيفا أن من المتوقع زخات خفيفة في المناطق الشمالية والوسطى .