الأربعاء 04-10-2023
الوكيل الاخباري

قتل زوجته وأحرق جثتها وفر هارباً .. تفاصيل جريمة بشعة بمصر !

الخريشة: 97% نسبة الإجابة على أدوات الرقابة البرلمانية

بيان صادر عن امانة عمان الكبرى

النيران تلتهم مركبة في عمان

أمانة عمان تسعى لإنشاء مركز تحكم لإدارة العمليات الرئيسية والأزمات

الارصاد : عدم استقرار جوي وأمطار رعدية الخميس - تحذيرات

التربية تعمم على جميع المدارس بشأن حملة التطعيم

الامن : 4 اصابات بحادث تدهور مركبة

التنمية: توجيه لإنشاء حضانات في المدارس والمراكز الصحية

الارصاد : أمطار على هذه المناطق وتحذير من خطر الانزلاق

الأربعاء، 04-10-2023 03:52 م

الارصاد : عدم استقرار جوي وأمطار رعدية الخميس - تحذيرات

1020231125011917526091


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الأجواء خريفية معتدلة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجيا في ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث يحتمل سقوط زخات متفرقة من المطر لفترة محدودة خاصة في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا في المناطق الشرقية .

وتكون الأجواء لطيفة الحرارة ليلاً مع بقاء الفرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في مناطق البادية الشرقية قد يصحبها الرعد احيانا.

اضافة اعلان


وتحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الخميس من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ، و احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في البادية الشرقية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202314173920658904239

الارصاد : أمطار على هذه المناطق وتحذير من خطر الانزلاق

ضباب

الأرصاد تحذر من خطر الانزلاق وتدني مدى الرؤية الأفقية اليوم

1020232153529419838344

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

مطر5

المملكة على موعد مع زخات من المطر يصحبها الرعد

1020231125011917526091

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

1120222595632180882926

بدء تساقط الأمطار في العاصمة عمان- فيديو

أخبار متعلقة
9202328131111944265889

امطار وانخفاض على الحرارة الاحد والأرصاد تُحذر

الوكيل خاص

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

920232317553482169680

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

درجة حراره

الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة في المملكة

99

الحرارة تتخطى الـ 40 مئوية بالأردن اعتباراً من هذا الموعد

9202317161443954396927

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء