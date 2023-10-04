الارصاد : عدم استقرار جوي وأمطار رعدية الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الأجواء خريفية معتدلة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجيا في ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث يحتمل سقوط زخات متفرقة من المطر لفترة محدودة خاصة في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا في المناطق الشرقية .



وتكون الأجواء لطيفة الحرارة ليلاً مع بقاء الفرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في مناطق البادية الشرقية قد يصحبها الرعد احيانا.

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وتحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الخميس من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ، و احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في البادية الشرقية.