السبت 06-03-2021
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السبت، 06-03-2021 11:30 ص

الارصاد لـ الوكيل : المملكة معرضة لاستقبال من 3 الى 5 منخفضات في الفترة القادمة

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب للوكيل الاخباري ان الموسم المطري لغاية اللحظة جيد في بعض المناطق .

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واوضح ال خطاب ان المناطق الشمالية والشمالية الغربية والوسطى حققت نسبة جيدة من الموسم المطري بينما بعض المناطق الجنوبية لم تحقق المعدل السنوي للامطار .

 

واوضح ال خطاب ان شهر اذار لا زال يحمل معه الكثير مشيرا الى ان فصل الشتاء لم ينتهي بعد متوقعا قدوم المزيد من المنخفضات بعد استقرار على الاجواء في الفترة الحالية .

 

وقال ال خطاب ان فصل الربيع حسب المعدل السنوي يحمل معه من 3 الى 5 منخفضات جوية تكون على شكل حالات عدم استقرار جوي تعمل على تساقط الامطار بغزارة . 


 




 

 


 

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