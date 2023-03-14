الارصاد : مرتفع جوي يؤثر على المملكة بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الخميس بمرتفع جوي يرافقه ارتفاع على درجات الحرارة، وتسود أجواء مستقرة، وباردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، فيما تكون معتدلة الحرارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



ويوم الجمعة يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، الأجواء غالبا مشمسة ولطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، فيما تكون دافئة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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