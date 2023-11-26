الارصاد : منخفض جوي جديد وامطار غزيرة بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم غدٍ الاثنين بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب مناطق المملكة، مع هطول الأمطار بإذن الله في شمال المملكة تمتد إلى المناطق الوسطى وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية .



وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية ، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية .

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