الثلاثاء 30-01-2024
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الثلاثاء، 30-01-2024 05:43 م

الارصاد : هذا موعد خمسينية الشتاء وسعد الذابح بالاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - مع انتهاء مربعانية الشتاء غدا الأربعاء، يستقبل الأردنيون بعد غد الخميس خمسينية الشتاء ، وفق ادارة الارصاد الجوية .

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وقال الفلكي، عماد مجاهد،في تصريحات سابقة لموقع الوكيل الاخباري، إن العرب القدماء كانوا يحددون مواعيد الفصول وأيام البرد والحر، ومواسم الزراعة والحصاد من مواعيد شروق النجوم وغروبها، وعرف هذا العلم عندهم بعلم الأنواء، وهو شبيه بعلم الأرصاد الجوية في العصر الحالي.

وأشار مجاهد إلى أن العرب قسموا خمسينية الشتاء إلى أربع فترات تسمى بالسعود، هي: سعد الذابح، وسعد الخبايا، وسعد السعود، وسعد بلع، ويستمر كل منها 12.5 يوما تقريبا.

 

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