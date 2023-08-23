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الأربعاء، 23-08-2023 01:26 م

الارصاد : هكذا سيكون الطقس اعتباراً من الخميس

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت ادارة الارصاد الجوية انه اعتباراً من يوم غد الخميس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتعود الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة ً في باقي المناطق .

وبينت الادارة انه اعتبارا من الجمعة وخلال الاسبوع القادم يتوقع ان تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية لتسود اجواء الصيف الاعتيادية ولا موجات حر مؤثرة.

وبالتفاصيل يطرأ انخفاض قليل اخر على درجات الحرارة،الجمعة ، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في البادية والاغوار والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء ليـــلاً لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 
اما يوم السبت تبقى الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في البادية والاغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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